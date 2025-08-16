Трампу не дали провернуть свой классический трюк: Путин вышел из ситуации победителем

«Классический» трюк с рукопожатием президента США Дональда Трампа в случае с российским президентом Владимиром Путиным не сработал. Об этом, изучив видеозапись прилета Путина на Аляску для участия в саммите Россия — США, сообщила эксперта по протоколу Екатерина Богачева, пишет Life.ru.
По ее словам, глава Белого дома известен тем, что, здороваясь, он с силой дергает к себе руку собеседника. Однако в случае с президентом России этот трюк не сработал. На кадрах протокольной съемки видно, что Трамп попытался резко дернуть руку, но у него ничего не вышло.
Богачева заметила, что этот способ пожимать руку может означать стремление Трампа обозначить доминирование над собеседником.
15 августа президент РФ Владимир Путин прилетел в американский Анкоридж на саммит Россия — США. В аэропорту на красной ковровой дорожке российского лидера встречал лично президент США Дональд Трамп. При встрече Путин и Трамп обменялись рукопожатием и тепло поздоровались.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже принял российского лидера Владимира Путина как звездного гостя. Об этом свидетельствует обилие физических контактов и аплодисменты, считает западная пресса.