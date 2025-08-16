Участники СВО получили возможность не платить по кредитам: новосибирская прокуратура разъяснила, как это сделать

В рамках рубрики «Полезная суббота» прокуратура Новосибирской области проводит ликбез для участников СВО в целях обеспечения мер их правовой и социальной защиты. В частности, в сфере исполнительных производств.
Меры поддержки регулируются федеральными законами № 229-ФЗ от 02.10.2007 («Об исполнительном производстве») и № 377-ФЗ от 07.10.2022 («Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам…»).
Так, судебные приставы обязаны приостановить исполнительное производство, если должник участвует в боевых действиях в составе ВС РФ, или призван по мобилизации. Исключение составляют дела о взыскании алиментов, возмещении вреда жизни или здоровью, а также требования, связанные с коррупционными правонарушениями.
Прекращению подлежат исполнительные производства по кредитным договорам, если они заключены не ранее 01.12.2024, действуют год и более, возникли до 01.12.2024, а общий долг не превышает 10 млн рублей.
Исполнительное производство по кредитным долгам прекращается также в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период СВО или признания его инвалидом I группы.
Для приостановления или прекращения исполнительного производства необходимо подать заявление в службу судебных приставов, приложив копию контракта о военной службе (от года и более) или справку из военного ведомства.
Для прекращения исполнительного производства в отношении супруги военнослужащего необходимо предоставить свидетельство о браке.
Всего в 2025 году, напомним, количество исполнительных производств сократилось на 20 тысяч по сравнению с минувшим годом.