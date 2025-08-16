Участники СВО получили возможность не платить по кредитам: новосибирская прокуратура разъяснила, как это сделать

Так, судебные приставы обязаны приостановить исполнительное производство, если должник участвует в боевых действиях в составе ВС РФ, или призван по мобилизации. Исключение составляют дела о взыскании алиментов, возмещении вреда жизни или здоровью, а также требования, связанные с коррупционными правонарушениями.