IT-эксперт Завалишин сказал, являются ли щелчки и звуки признаком прослушки

IT-эксперт Дмитрий Завалишин ответил на вопрос aif.ru, являются ли посторонние щелчки и звуки признаками прослушки телефона.
«В современной цифровой телефонии существуют очень простые способы получить полную копию разговора и при этом абсолютно никак не проявить себя. Более того, собственно, телефонные системы обязаны иметь соответствующие компоненты для этого в рамках технических требований, и определить это никак нельзя», — сказал Завалишин.
Поэтому, добавил эксперт, по процессу телефонного разговора абонент никак не сможет понять, прослушивают его или нет, и посторонние щелчки и звуки или, скажем, нагревающийся в процессе телефон не могут являться признаком этого.
«Абсолютно нет. А телефон нагревается, когда он проводит много вычислений, то есть это может быть связано с работой в фоновом режиме любой программы, которая в телефоне запущена», — пояснил эксперт.
При этом Завалишин, отвечая на вопрос, отметил, что единственным способом избежать возможной прослушки является использование какого-либо инструмента для шифрования разговора.
«Для обычного человека организовать гарантированную и точно защищённую и не имеющую дыр линию теоретически возможно, но практически нет. При этом если люди выстроили такую систему коммуникации достаточно профессионально, то на месте любой спецслужбы я бы в этот момент страшно напрягся и, наоборот, увеличил внимание к такому абоненту. Потому что это скорее признак организации какого-то криминала», — подытожил Завалишин.
Ранее генеральный директор компании «Диджитал Маркетс» Илья Назаров рассказал, что делать, если забыл пароль от телефона.