ЦСКА усилился колумбийским полузащитником

Московский ЦСКА объявил о переходе 24-летнего колумбийского полузащитника Даниэля Руиса. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Футболист присоединился к армейцам по схеме аренды сроком на один год с возможностью последующего выкупа.
Руис начинал карьеру в колумбийской «Форталесе», затем выступал за бразильский «Сантос», а последний сезон провел в «Мильонариос». В прошлом году он принял участие в 27 матчах, отметившись тремя забитыми голами и таким же количеством голевых передач.
