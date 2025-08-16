ЦСКА усилился колумбийским полузащитником

Руис начинал карьеру в колумбийской «Форталесе», затем выступал за бразильский «Сантос», а последний сезон провел в «Мильонариос». В прошлом году он принял участие в 27 матчах, отметившись тремя забитыми голами и таким же количеством голевых передач.