Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА усилился колумбийским полузащитником

Московский ЦСКА объявил о переходе 24-летнего колумбийского полузащитника Даниэля Руиса.

Московский ЦСКА объявил о переходе 24-летнего колумбийского полузащитника Даниэля Руиса. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Футболист присоединился к армейцам по схеме аренды сроком на один год с возможностью последующего выкупа.

Руис начинал карьеру в колумбийской «Форталесе», затем выступал за бразильский «Сантос», а последний сезон провел в «Мильонариос». В прошлом году он принял участие в 27 матчах, отметившись тремя забитыми голами и таким же количеством голевых передач.

Ранее сообщалось, что теннисистка Кудерметова уничтожила бывшую россиянку на турнире в Цинциннати.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.