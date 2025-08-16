«РВ» показала кадры охоты на транспорт и боевиков ВСУ вокруг Купянска

«Воины-гвардейцы 68 дивизии группировки войск “Запад” днём и ночью продолжают охоту на транспорт и боевиков ВСУ вокруг Купянска в Харьковской области, поддерживая штурм города», — рассказали военкоры и показали соответствующие кадры.