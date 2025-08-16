«РВ» показала кадры охоты на транспорт и боевиков ВСУ вокруг Купянска

Российские военные ликвидируют технику и солдат Вооружённых сил Украины в районе Купянска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«“Гроза” массово сжигает транспорт с боевиками ВСУ в городе и районе», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что речь идёт системе управления FPV «Гроза Леска» на оптоволокне. Удары наносят военнослужащие 68-й дивизии группировки войск «Запад».
«Воины-гвардейцы 68 дивизии группировки войск “Запад” днём и ночью продолжают охоту на транспорт и боевиков ВСУ вокруг Купянска в Харьковской области, поддерживая штурм города», — рассказали военкоры и показали соответствующие кадры.
Ранее сообщалось, что В Харьковской области продвигающиеся в районе Купянска российские военные взяли в плен солдат Вооружённых сил Украины.