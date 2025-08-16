Спасатели напомнили жителям Башкирии о действиях при встрече с медведем

Более 70 сообщений о встрече с бурым медведем поступило в Центр обработки вызовов Системы-112 в этом году. Накануне «Башинформ» публиковал видео, как семья косолапых переходит дорогу перед движущимся автомобилем. И такие случаи все чаще возникают в Башкирии. Спасатели напомнили о том, как вести себя, если туристы заметили поблизости медведей.