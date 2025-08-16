Спасатели напомнили жителям Башкирии о действиях при встрече с медведем

Более 70 сообщений о встрече с бурым медведем поступило в Центр обработки вызовов Системы-112 в этом году. Накануне «Башинформ» публиковал видео, как семья косолапых переходит дорогу перед движущимся автомобилем. И такие случаи все чаще возникают в Башкирии. Спасатели напомнили о том, как вести себя, если туристы заметили поблизости медведей.
- Гуляя по лесу, разговаривайте или напевайте — так вы дадите медведю понять, что идете, и он сам уйдет.
- Не оставляйте после себя еду или мусор — даже маленький кусочек может привлечь любопытного гостя.
- Если вдруг встретили медведя: не убегать, так как это может быть воспринято зверем за игру; лучше стараться медленно отойти, не поворачиваясь спиной.
- Не смотрите в глаза — это может быть воспринято как вызов.
- Если вам повстречался медвежонок, лучше сразу тихонько уйти — его мама наверняка где-то рядом, а она вряд ли обрадуется гостям.