Врач раскрыла 6 проверенных способов, как быстро убрать отёки в ногах после тяжёлого рабочего дня

Контрастные водные процедуры: сделайте контрастные ванночки: 2−3 минуты в тёплой воде (35−37°C), затем 30 секунд в прохладной (18−20°C). Повторите 5−7 раз, заканчивая холодной водой. Это улучшит кровообращение. Массаж снизу вверх: начните массировать стопы, постепенно поднимаясь к коленям. Используйте щипковые движения и лёгкие надавливания. Можно применить охлаждающий гель с ментолом. Гимнастика для ног: выполните круговые движения стопами (10 раз в каждую сторону), подъёмы на носочки (15−20 раз), упражнение «велосипед» лёжа на спине (2−3 минуты).Правильное положение ног: лягте на спину, поднимите ноги под углом 45° и обоприте их о стену. Оставайтесь в этом положении 10−15 минут. Натуральные мочегонные: зелёный чай с лимоном, отвар петрушки (1 ч.л. на стакан кипятка), компот из кураги. При этом крайне важно избегать мочегонных таблеток без назначения врача. Компрессы: капустные листья (охлаждённые, приложить на 20 минут), тёртый картофель (завернуть в марлю, держать 15 минут).Профилактика на следующий день: носите удобную обувь на низком каблуке (3−4 см максимум), каждые 30 минут делайте небольшую разминку, пейте воду небольшими порциями в течение дня, ограничьте солёные продукты и алкоголь.