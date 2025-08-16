Владимир Путин сделал важное заявление по Украине: Назвал братским народом и призвал к миру

Реальные перспективы мирного разрешения украинского конфликта существуют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров в узком кругу с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.
«В целом, у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — сказал Путин, комментируя итоги встречи.
Российский лидер назвал состоявшийся дипломатический диалог продуктивными поблагодарил США за помощь в достижении мирного урегулирования на Украине.
В то же время Путин вновь подтвердил особые исторические связи России с украинским народом, назвав его братским и определил нынешнюю ситуацию глубоко трагической.
«Мы считаем украинский народ братским, как это ни странно звучит в нынешних условиях. И все происходящее для нас трагедия и боль. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, переговоры Путина с Трампом на Аляске продлились около трех часов, беседа велась за закрытыми дверями.
После этого Дональд Трамп заявил, что президенты не смогли достичь полного понимания относительно сделки по Украине, несмотря на то, что переговоры в узком кругу были очень продуктивными.
По мнению российского лидера, возможность дойти до конца конфликта на Украине по итогам саммита есть. Путин поблагодарил США за помощь в урегулировании конфликта на Украине.
В то же время президент США Дональд Трамп отметил значительное совпадение позиций с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросов, включая проблему обеспечения гарантий безопасности для Украины.
После переговоров с Путиным Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта, мотивируя это тем, что Россия является могущественной державой.