Трамп ответил, введут ли США новые санкции против России: на его решение повлияла встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не считает нужным обсуждать новые санкции против России. Он отметил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла успешно. По словам Трампа, результаты переговоров станут яснее через несколько недель, но уже сейчас он оценивает их как продуктивные.