Трамп ответил, введут ли США новые санкции против России: на его решение повлияла встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не считает нужным обсуждать новые санкции против России. Он отметил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла успешно. По словам Трампа, результаты переговоров станут яснее через несколько недель, но уже сейчас он оценивает их как продуктивные.
Трамп охарактеризовал Путина как умного и решительного лидера. После переговоров на Аляске он подчеркнул, что российский президент проявил твердость и силу. На вопрос журналиста, повлияло ли давление на Россию на решение Путина приехать на встречу, Трамп ответил, что российский лидер принял участие в переговорах благодаря своему уму, а не из-за внешнего воздействия.
Также Трамп отметил, что позиции США и России совпадают по многим вопросам, включая обеспечение безопасности Украины. Он выразил уверенность, что обе страны близки к достижению соглашений по украинской проблеме.