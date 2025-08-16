Ричмонд
Трамп ответил, введут ли США новые санкции против России: на его решение повлияла встреча с Путиным

Трамп рассказал, что пока не планирует вводить санкции против России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не считает нужным обсуждать новые санкции против России. Он отметил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла успешно. По словам Трампа, результаты переговоров станут яснее через несколько недель, но уже сейчас он оценивает их как продуктивные.

Трамп охарактеризовал Путина как умного и решительного лидера. После переговоров на Аляске он подчеркнул, что российский президент проявил твердость и силу. На вопрос журналиста, повлияло ли давление на Россию на решение Путина приехать на встречу, Трамп ответил, что российский лидер принял участие в переговорах благодаря своему уму, а не из-за внешнего воздействия.

Также Трамп отметил, что позиции США и России совпадают по многим вопросам, включая обеспечение безопасности Украины. Он выразил уверенность, что обе страны близки к достижению соглашений по украинской проблеме.

