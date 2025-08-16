Челябинск оказался среди городов с самыми аккуратными водителями

Данные по оплате штрафов ГИБДД за первое полугодие 2025 года проанализировали специалисты банка Русский Стандарт. Они составили рейтинг городов, где водители реже всего нарушают правила дорожного движения. Челябинск вошел в топ-10 по количеству платежей за штрафы, а также оказался в числе городов с наиболее скромными суммами штрафов.