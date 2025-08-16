Ричмонд
Челябинск оказался среди городов с самыми аккуратными водителями

Данные по оплате штрафов ГИБДД за первое полугодие 2025 года проанализировали специалисты банка Русский Стандарт. Они составили рейтинг городов, где водители реже всего нарушают правила дорожного движения. Челябинск вошел в топ-10 по количеству платежей за штрафы, а также оказался в числе городов с наиболее скромными суммами штрафов.

Источник: Южноуральская панорама

Средний чек оплаты штрафов ГИБДД по картам банка в целом по стране составил 1 010 рублей, однако в Челябинске значительная часть штрафов — на минимальные суммы.

Так, 8% платежей в Челябинске пришлось на штрафы в 250 рублей. Это второй показатель среди всех городов после Новокузнецка (9%). Доля серьезных штрафов (свыше 3000 рублей) в Челябинске вообще близка к нулю, что говорит о редких грубых нарушениях ПДД.

Топ-10 городов по количеству оплаченных штрафов возглавила Рязань. Следом идут Кострома, Казань, Тольятти, Набережные Челны, Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Волгоград и Красноярск.

При этом Москва и Санкт-Петербург лидируют по общему числу штрафов, но средние суммы там значительно выше: 1636 рублей в Санкт-Петербурге и 1064 рубля в Москве.