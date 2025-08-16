Челябинск оказался среди городов с самыми аккуратными водителями

Средний чек оплаты штрафов ГИБДД по картам банка в целом по стране составил 1 010 рублей, однако в Челябинске значительная часть штрафов — на минимальные суммы.
Так, 8% платежей в Челябинске пришлось на штрафы в 250 рублей. Это второй показатель среди всех городов после Новокузнецка (9%). Доля серьезных штрафов (свыше 3000 рублей) в Челябинске вообще близка к нулю, что говорит о редких грубых нарушениях ПДД.
Топ-10 городов по количеству оплаченных штрафов возглавила Рязань. Следом идут Кострома, Казань, Тольятти, Набережные Челны, Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Волгоград и Красноярск.
При этом Москва и Санкт-Петербург лидируют по общему числу штрафов, но средние суммы там значительно выше: 1636 рублей в Санкт-Петербурге и 1064 рубля в Москве.