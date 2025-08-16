Тайна двух президентов: о чем Путин и Трамп договорились на Аляске

Не менее важен тот факт, что с трибуны в Анкоридже российский президент повторил свою фразу: «для достижения мира нужно искоренить первопричины кризиса». Иначе говоря, все горячие «последние новости» западных СМИ с сомнительными сливами оказались пустышкой. Россия не отказывается от своих целей. Мы, конечно, ради мира готовы пойти на некоторые разумные уступки, что явно важно для Трампа. Но отступиться от главного — никогда.