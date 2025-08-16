Психолог Ланг: сны о невозможности двигаться указывают на беспомощность

Если человек во сне видит, что не может сдвинуться с места в опасной ситуации, то это подсознание говорит о его беспомощности в жизни. Об этом рассказал aif.ru психолог Сергей Ланг.
«Сны отражают наше эмоциональное состояние. Если человеку снится, что он не может двигаться, то это означает страх, что он не может изменить ситуацию. Он чувствует себя беспомощным и в жизни плывет по течению. То есть человеку, которому снятся такие сны, нужно развивать в себе навыки лидера, развивать в себе навыки общения», — объяснил эксперт.
Подобные сны говорят о том, что человек не уверен в себе. Возможно, по словам эксперта, может потребоваться помощь специалисты в проработке проблемы и преодолении страхов.
Психолог отметил, что повторяющийся сон о том, что человек оказывается голым на людях, говорит о страхе раскрытия какой-либо тайны.