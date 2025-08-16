Психолог Ланг: сны о невозможности двигаться указывают на беспомощность

«Сны отражают наше эмоциональное состояние. Если человеку снится, что он не может двигаться, то это означает страх, что он не может изменить ситуацию. Он чувствует себя беспомощным и в жизни плывет по течению. То есть человеку, которому снятся такие сны, нужно развивать в себе навыки лидера, развивать в себе навыки общения», — объяснил эксперт.