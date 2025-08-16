Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миллеровсоком районе во время ночной атаки БПЛА в домах выбило стекла

В Миллеровском районе никто не пострадал во время падения БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 16 августа силы ПВО отражали воздушные атаки в нескольких районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В Миллеровском районе, по оперативным данным, никто не пострадал, однако в результате падения БПЛА в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты стекла. Последствия на месте продолжают уточняться.

По данным Минобороны России, до полуночи были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. В Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе атака привела к повреждениям: в хуторе Тельман разрушены кровля и несущая стена частного дома, а местный житель с переломом доставлен в больницу.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше