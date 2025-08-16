В Миллеровсоком районе во время ночной атаки БПЛА в домах выбило стекла

Ночью 16 августа силы ПВО отражали воздушные атаки в нескольких районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
В Миллеровском районе, по оперативным данным, никто не пострадал, однако в результате падения БПЛА в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты стекла. Последствия на месте продолжают уточняться.
По данным Минобороны России, до полуночи были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. В Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе атака привела к повреждениям: в хуторе Тельман разрушены кровля и несущая стена частного дома, а местный житель с переломом доставлен в больницу.
