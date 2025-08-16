Песков: Разговор президентов Путина и Трампа был очень позитивным

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после переговоров решили не проводить традиционную совместную пресс-конференцию. Он отметил, что лидеры уже сделали достаточно подробные заявления, а диалог был позитивным, поэтому необходимость в вопросах журналистов отпала.
— Разговор действительно был очень позитивным, и это отметили оба президента, — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что сама встреча создает новые перспективы для совместной работы над урегулированием актуальных международных проблем, передает РИА Новости.
Специалист по чтению по губам рассказал диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске.
Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Путин также сообщил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере.