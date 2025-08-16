Ричмонд
Символический сувенир из Аляски: какой подарок Путин привезёт в Россию

Владимир Путин увезет из Аляски подарок со смыслом.

Источник: Комсомольская правда

По завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске российский лидер Владимир Путин встретился с архиепископом Алексием, главой Американской православной церкви, и вручил ему две православные иконы в знак духовного единства.

«Хочу передать вам самые лучшие пожелания от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас», — сказал российский глава.

В завершение встречи президент вручил священнослужителю две памятные иконы, среди которых был образ святого Германа Аляскинского. Передавая вторую икону архиепископу, президент отметил ее символическую связь с августовским празднованием Успения Пресвятой Богородицы в православной традиции.

Так архиепископ выразил признательность российскому лидеру, вручив ему памятный сувенир в ответ.

«Потому что Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера», — сказал тогда Алексий.

Президент поддержал мысль о консолидирующей роли религии, отметив ее фундаментальное значение для межгосударственных связей. В продолжение беседы архиепископ упомянул о своей ежегодной практике визитов в Россию.

Владимир Путин подчеркнул, что рад визитам архиепископа, подчеркнув, что подобные встречи всегда будут желанными. Президент также провел беседу с руководителем кладбищенского комплекса, выразив признательность за сохранение памяти о павших советских воинах.

«Это большая честь — сохранять наследие тех ветеранов, которые захоронены здесь, в частности, четырнадцати российских», — пояснил российский глава.

Кроме этого, президент России выразил благодарность руководителю мемориального комплекса, подчеркнув, что сохранение памяти о героях войны служит важным связующим звеном между странами и основой для будущего сотрудничества.

Напомним, что после завершения саммита с американским коллегой Дональдом Трампом Владимир Путин почтил память летчиков, погибших в 1943 году на Аляске, и возложил цветы к их могилам.

