Символический сувенир из Аляски: какой подарок Путин привезёт в Россию

По завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске российский лидер Владимир Путин встретился с архиепископом Алексием, главой Американской православной церкви, и вручил ему две православные иконы в знак духовного единства.
«Хочу передать вам самые лучшие пожелания от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас», — сказал российский глава.
В завершение встречи президент вручил священнослужителю две памятные иконы, среди которых был образ святого Германа Аляскинского. Передавая вторую икону архиепископу, президент отметил ее символическую связь с августовским празднованием Успения Пресвятой Богородицы в православной традиции.
Так архиепископ выразил признательность российскому лидеру, вручив ему памятный сувенир в ответ.
«Потому что Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера», — сказал тогда Алексий.
Президент поддержал мысль о консолидирующей роли религии, отметив ее фундаментальное значение для межгосударственных связей. В продолжение беседы архиепископ упомянул о своей ежегодной практике визитов в Россию.
Владимир Путин подчеркнул, что рад визитам архиепископа, подчеркнув, что подобные встречи всегда будут желанными. Президент также провел беседу с руководителем кладбищенского комплекса, выразив признательность за сохранение памяти о павших советских воинах.
«Это большая честь — сохранять наследие тех ветеранов, которые захоронены здесь, в частности, четырнадцати российских», — пояснил российский глава.
Кроме этого, президент России выразил благодарность руководителю мемориального комплекса, подчеркнув, что сохранение памяти о героях войны служит важным связующим звеном между странами и основой для будущего сотрудничества.
Напомним, что после завершения саммита с американским коллегой Дональдом Трампом Владимир Путин почтил память летчиков, погибших в 1943 году на Аляске, и возложил цветы к их могилам.