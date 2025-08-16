Ричмонд
38 человек задержаны в Сербии после беспорядков

В Сербии ночью произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями.

В Сербии ночью произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Задержаны 38 человек, шестеро полицейских получили ранения, заявил глава МВД Ивица Дачич. Его слова транслирует телеканал Nova.

«Протестующие в Белграде прибыли в масках, намереваясь нанести ущерб сотрудникам полиции».

Он добавил, что участники акции применяли пиротехнические средства, опрокидывали и поджигали мусорные контейнеры. Помимо этого, в Нови-Саде была атакована съемочная группа телеканала Informer.

Ранее демонстранты планировали поджечь офис Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде вместе с находившимися внутри сторонниками. Об этом заявил президент Александр Вучич. «Протестующие прошлой ночью намеревались сжечь людей заживо. Представьте, что бы они сделали с находившимися там — получилось бы 300 сожжённых», — подчеркнул Вучич в эфире Informer TV.

Как сообщалось ранее, митинги также прошли у офисов правящей партии в Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Вучич также констатировал, что протестующие разрушили офис СПП в Нови-Саде.

Читайте материал по теме: Второй «Дом профсоюзов»: протесты в Сербии приблизились к опасной черте.

