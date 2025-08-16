Помоги собраться в школу: в Башкирии продолжается благотворительная акция

С 1 июля в Башкирии проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу», призванная поддержать семьи, которым непросто подготовить детей к новому учебному году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.
На сегодняшний день помощь оказана 730 детям из 392 семей, включая 94 ребёнка из семей участников СВО. Благодаря участию 222 юридических лиц и 99 граждан собрано более 2,3 млн рублей. В рамках акции нуждающиеся семьи получили свыше 500 комплектов школьной одежды, 190 пар детской обуви, 700 рюкзаков, а также канцелярские товары, спортивный инвентарь и другие необходимые вещи.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова подчеркнула, что для многих родителей сборы в школу становятся серьёзным финансовым испытанием. Во время рабочей поездки в Бурзянский район Ленара Иванова лично вручила школьный портфель с принадлежностями одному из учеников младших классов.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно передать школьные принадлежности, одежду или обувь в ближайший Центр «Семья». Адреса пунктов приёма можно найти на Семейном портале Башкортостана. Акция продлится до конца августа.
