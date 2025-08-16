Помоги собраться в школу: в Башкирии продолжается благотворительная акция

На сегодняшний день помощь оказана 730 детям из 392 семей, включая 94 ребёнка из семей участников СВО. Благодаря участию 222 юридических лиц и 99 граждан собрано более 2,3 млн рублей. В рамках акции нуждающиеся семьи получили свыше 500 комплектов школьной одежды, 190 пар детской обуви, 700 рюкзаков, а также канцелярские товары, спортивный инвентарь и другие необходимые вещи.