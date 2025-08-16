Минобороны: ПВО за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ

Минобороны России в субботу, 16 августа, сообщило, что в ночь силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и Азовским морем.
— В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 по московскому времени16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, десять дронов уничтожены над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, еще четыре — над Курской областью.
Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, а еще три дрона — над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших увеличилось до десяти человек, включая ребенка 2010 года рождения.