Минобороны: ПВО за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ

Минобороны России в субботу, 16 августа, сообщило, что в ночь силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и Азовским морем.

— В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 по московскому времени16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, десять дронов уничтожены над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, еще четыре — над Курской областью.

Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, а еще три дрона — над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал МО РФ.

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших увеличилось до десяти человек, включая ребенка 2010 года рождения.

