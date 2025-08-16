Ричмонд
В России заработала нейросеть Google Gemini: Google молчит, сам ИИ уклоняется от ответа

В РФ заработала нейросеть Gemini от Google.

Источник: Комсомольская правда

Нейросеть Google Gemini заработала в России, а граждане страны могут получить доступ к ее браузерной версии. Об этом сообщает ТАСС.

Длительное время, напоминает агентство, на сайте россияне могли увидеть уведомление: «Gemini пока не поддерживается в вашей стране». Его не было, если вход в аккаунт Google не был выполнен, но при входе в него сообщение тут же появлялось.

Примечательно, что если спросить саму нейросеть о начале работы в России, Gemini уклоняется от ответа.

Ранее сообщалось, что в России хотят внедрить нейросети в работу государственных органов. Предполагается, что нейросети смогут помочь в анализе данных и в работе с типовыми обращениями граждан РФ. Кроме того, предложено поручить ИИ генерацию заданий для оценки компетенций кандидатов на должности.

Кроме того, в России создали нейросеть НАКА для беспилотников, распознающую танки НАТО. Новинка может с высокой точностью определить, являются ли объекты танками Leopard, БМП Bradley или образцами иной техники Североатлантического альянса. Программа предназначена для всех типов беспилотников.

А Фонд «Дети-бабочки» создал первую в России нейросеть для нужд благотворительной медицины. Модель работает уже с 1500 подопечными, помогая подобрать оптимальные программы медицинской помощи, перевязочные материалы или социальной поддержки. ИИ работает внутри собственной медицинской информационной системы фонда — Регистра генетических и других редких заболеваний, которая позволяет хранить и анализировать свыше 2000 параметров по каждому пациенту и многое другое.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что явно недооценил возможности нейросетей. Многие функции искусственного интеллекта ему раньше казались невозможными, но теперь эти границы стираются: так, генеративные модели создают музыку высокого качества в различных жанрах, в режиме реального времени синхронно переводят устную речь на десятки языков, производят видео, которое уже не отличить от съемок реального мира, по тексту или картинке создают видеоигры.

