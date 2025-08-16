Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Совгавани отсудила у стоматологов 294 тыс. за дефектные протезы

Стоимость исправления при этом была оценена в 755 тысяч рублей.

Источник: Engin Akyurt/CC0

Жительница Советской Гавани смогла отсудить у стоматологической клиники почти 300 тысяч рублей после некачественного оказания услуг — ей поставили не те протезы и спилили здоровые зубы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Ранее женщина обратилась в клинику для лечения зубов под несъёмными протезами и изготовления новых протезов. Вместо этого ей установили съёмные протезы, предварительно спилив зубы до уровня десен — в том числе здоровые — и не согласовав с пациенткой план лечения.

После обращения в другую клинику пациентке сообщили, что протезы поставлены неверно и составили план исправления ситуации с имплантацией и частично съёмными протезами. Стоимость исправления оценили в 755 тысяч рублей. Женщина потребовала возмещения убытков, компенсации морального вреда, штрафа и расходов на юридическую помощь.

Суд назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что оказанная помощь в целом соответствует стандартам и дефект не наносит вреда здоровью. Тем не менее, клиника не предоставила доказательств, опровергающих доводы истца о некачественной услуге.

Суд признал, что при изготовлении протезов имелся дефект, нарушены права потребителя, и удовлетворил иск частично. С клиники взысканы 68 900 рублей за услуги, 30 000 рублей компенсации морального вреда, 49 450 рублей штрафа, 35 000 рублей за услуги представителя и 110 737 рублей 85 копеек за судебную экспертизу. Общая сумма взыскания составила 294 087 рублей 85 копеек.

В остальной части требований горожанке отказано.