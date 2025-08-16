Жительница Совгавани отсудила у стоматологов 294 тыс. за дефектные протезы

Ранее женщина обратилась в клинику для лечения зубов под несъёмными протезами и изготовления новых протезов. Вместо этого ей установили съёмные протезы, предварительно спилив зубы до уровня десен — в том числе здоровые — и не согласовав с пациенткой план лечения.