Екатеринбург начал отмечать День города

На сцене в Историческом сквере выступит певица Алсу и состоится Международный фестиваль духовых оркестров. В День города будет определена «Мисс Екатеринбург» и организован гала-концерт конкурса.
В спортивном квартале «Архангела Михаила» пройдет фестиваль «Энергия РМК», на котором выступят Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape и другие хедлайнеры.
В центре Екатеринбурга состоится открытие чемпионата России по ралли «Эковер» и выставка ретро-автомобилей.
Перед ККТ «Космос» пройдет турнир по баскетболу. В Литературном квартале актеры пяти уральских театров представят детские спектакли и мастер-классы.
Октябрьская площадь превратится в арт-пространство «Горожане», где пройдут конкурсы диджеев и кавер-групп. В этой локации танцоры представят современную хореографию, а художники — граффити. Каждый час от этой площадки будет проходить экскурсия «Город to Go».
На площади 1905 года откроется фестиваль «Завод», посвященный промышленности уральской столицы. Гостям покажут полный цикл производства: от чертежа до готового продукта. Хедлайнером фестиваля станет Слава Скрипка, уточнили в пресс-службе города.
Праздничный салют запустят над акваторией городского пруда в центре Екатеринбурга в 22:30.
Весь день проезд в общественном транспорте и парковочные места будут бесплатными. Общественный транспорт будет работать дольше.