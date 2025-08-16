Екатеринбург начал отмечать День города

Октябрьская площадь превратится в арт-пространство «Горожане», где пройдут конкурсы диджеев и кавер-групп. В этой локации танцоры представят современную хореографию, а художники — граффити. Каждый час от этой площадки будет проходить экскурсия «Город to Go».