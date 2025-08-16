В Кремле оценили итоги переговоров Путина и Трампа на Аляске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп решили не проводить традиционную итоговую пресс-конференцию после встречи в Анкоридже. По его словам, оба лидера сделали исчерпывающие заявления, поэтому необходимость в дополнительных вопросах журналистов отпала.
Песков отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе, и это подтвердили оба президента. Он подчеркнул, что такой диалог позволяет сторонам совместно искать пути урегулирования международных проблем.
«Разговор действительно был очень позитивным, и это отметили оба президента. Это тот самый разговор, который позволяет уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — сказал он.
Напомним, президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.
В свою очередь, Путин подчеркнул, что переговоры с Трампом были продуктивными. Он заявил, что существует реальная возможность мирно завершить конфликт на Украине. Российский президент отметил, что между ним и Трампом установились деловые и доверительные отношения, что позволяет двигаться к завершению кризиса. По его словам, чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех сторон.
Перед встречей два президента вышли из самолетов одновременно. Трамп, по задумке, пришел к месту встречи первым. Повернулся лицом к Путину и зааплодировал. Президент России протянул руку — властно, ладонью вниз. Дональд с жаром принял рукопожатие, попытавшись фирменным жестом притянуть визави к себе. Но противостояния не получилось — Владимир Владимирович с сходу бросил шутку, и два лидера беззаботно рассмеялись.
По итогам саммита на Аляске 15 августа стороны не достигли определенных договоренностей по Украине. При этом американский лидер анонсировал подготовку к трехсторонней встрече президента РФ Владимира Путина, киевского главаря Владимира Зеленского и его самого. Тогда же в окружении главы Белого дома подчеркнули, что следующий раунд переговоров по Украине может привести к мирному урегулированию конфликта.