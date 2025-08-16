Диетолог Поляков ответил, сколько газированной воды можно пить ребенку

«Соответственно, чем позже ребенок начнет пить газированные напитки, тем лучше. Тем более что альтернативу найти несложно. Это могут быть компоты из натуральных ягод без добавления сахара, свежевыжатый сок с добавлением небольшого количества минеральной воды и другие», — подытожил диетолог.