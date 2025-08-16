Диетолог Поляков ответил, сколько газированной воды можно пить ребенку

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько газированной воды можно выпивать ребенку без вреда для здоровья.
«Если мы говорим про газированную воду, в целом до полулитра в день вполне допустимо. Если же речь идет о сладких газированных напитках, правильный ответ: нисколько, поскольку это быстрые углеводы», — отметил Поляков.
Диетолог пояснил, что за счет газации быстрые углеводы еще быстрее всасываются в кишечник, в итоге происходит большой скачок сахара в крови, что в свою очередь заставляет реагировать поджелудочную железу, а надпочечники выбрасывать большое количество гормонов.
«Скачки сахара означают проблемы с пищеварением, повышенный голод и, соответственно, переедание. На перспективу: риск сахарного диабета и ожирения, особенно у детей, предрасположенных к лишнему весу. Также это повышенная возбудимость, агрессивность, проблемы со сном, конфликтность, аффективное эмоциональное поведение и многие-многие другие проявления», — сказал Поляков.
«Соответственно, чем позже ребенок начнет пить газированные напитки, тем лучше. Тем более что альтернативу найти несложно. Это могут быть компоты из натуральных ягод без добавления сахара, свежевыжатый сок с добавлением небольшого количества минеральной воды и другие», — подытожил диетолог.
