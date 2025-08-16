Нейросеть Gemini от Google заработала в России

Таганский районный суд Москвы в ноябре прошлого года привлек Google LLC к административной ответственности, назначив штраф 3 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление информации. Кроме того, тогда же российские телекомпании потребовали у американской корпорации два ундециллиона рублей за блокировки их аккаунтов на YouTube.