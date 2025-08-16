Нейросеть Gemini от Google заработала в России

Чат-бот с искусственным интеллектом Gemini от Google неожиданно стал доступен пользователям в России. При переходе на сайт сервис сразу приветствует посетителей и предлагает задать любой интересующий вопрос.
При этом Google прекратил коммерческую деятельность в России еще в 2022 году, а год спустя ликвидировал свое юридическое лицо в стране.
Модель искусственного интеллекта Gemini компания представила в декабре 2023 года. В феврале 2024 года вышла обновленная версия Gemini 1.5, а уже в марте 2025 года был представлен самый мощный вариант линейки — Gemini 2.5 Pro.
По информации Google, новая модель значительно превосходит решения OpenAI, DeepSeek, Grok и Claude по ряду ключевых параметров. Разработчики подчеркивают, что Gemini 2.5 Pro демонстрирует высокие способности к рассуждению и программированию, передает РБК.
Таганский районный суд Москвы в ноябре прошлого года привлек Google LLC к административной ответственности, назначив штраф 3 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление информации. Кроме того, тогда же российские телекомпании потребовали у американской корпорации два ундециллиона рублей за блокировки их аккаунтов на YouTube.