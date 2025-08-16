На массовые отключения света в Хабаровске отреагировала прокуратура

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку после масштабного аварийного отключения электроэнергии в городе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Массовый блэкаут произошёл 16 августа. Без электричества остались жители Индустриального, Кировского, Краснофлотского и Железнодорожного районов. Причины аварии и точное количество обесточенных домов уточняются. Специалисты надзорного органа контролируют проведение аварийно-восстановительных работ и проверят соблюдение законодательства при эксплуатации и содержании электрических сетей.
В ЕДДС подтвердили, что авария носит аварийный характер, однако официальные комментарии о сроках восстановления не поступали.