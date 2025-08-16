Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На массовые отключения света в Хабаровске отреагировала прокуратура

Ранее в ЕДДС подтвердили, что ситуация носит аварийный характер.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку после масштабного аварийного отключения электроэнергии в городе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Массовый блэкаут произошёл 16 августа. Без электричества остались жители Индустриального, Кировского, Краснофлотского и Железнодорожного районов. Причины аварии и точное количество обесточенных домов уточняются. Специалисты надзорного органа контролируют проведение аварийно-восстановительных работ и проверят соблюдение законодательства при эксплуатации и содержании электрических сетей.

В ЕДДС подтвердили, что авария носит аварийный характер, однако официальные комментарии о сроках восстановления не поступали.