Украина не была конечной точкой террористов из «Крокуса»

«Из показаний следует, что скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится “Вилаят Хорасан” (является подразделением группировки “Исламское государства”, обе структуры запрещены в РФ)», — указано в показаниях Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов в России). Он уточнил, что за теракт ему обещали заплатить миллион рублей, но денег получить он не смог, передает ТАСС.