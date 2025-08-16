Ричмонд
Движение на трех ж/д переездах в Подмосковье будет ограничено 17−22 августа

Движение автомобилей на трех железнодорожных переездах в Московской области будет ограничено 17—22 августа в связи с ремонтными работами, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Источник: Аргументы и факты

«Движение автомобилей на трех переездах рядом с остановочным пунктом “Ипподром” и станцией “Лобня” Московской области будет ограничено с 17 августа в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с 22:00 17 августа до 5:00 18 августа в связи с проведением работ по замене рельс в зоне переезда у остановочного пункта «Ипподром» движение автотранспорта будет закрыто. Объезд будет возможен через переезд вблизи остановочного пункта «Загорново».

С 23:00 18 августа до 6:00 19 августа и в те же часы 19—20 августа движение автомобилей через переезд на Букинском шоссе вблизи станции «Лобня» будет закрыто в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. В качестве объезда можно будет воспользоваться переездом в районе Краснополянского проезда.

Также работы пройдут на переезде, находящемся на пересечении с Шереметьевском шоссе возле станции «Лобня», в период с 23:00 20 августа до 6:00 21 августа и в те же часы 21—22 августа. Движение автотранспорта будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Московская железная дорога попросила водителей планировать поездку заранее.