Движение на трех ж/д переездах в Подмосковье будет ограничено 17−22 августа

«Движение автомобилей на трех переездах рядом с остановочным пунктом “Ипподром” и станцией “Лобня” Московской области будет ограничено с 17 августа в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с 22:00 17 августа до 5:00 18 августа в связи с проведением работ по замене рельс в зоне переезда у остановочного пункта «Ипподром» движение автотранспорта будет закрыто. Объезд будет возможен через переезд вблизи остановочного пункта «Загорново».
С 23:00 18 августа до 6:00 19 августа и в те же часы
Также работы пройдут на переезде, находящемся на пересечении с Шереметьевском шоссе возле станции «Лобня», в период с 23:00 20 августа до 6:00 21 августа и в те же часы
Московская железная дорога попросила водителей планировать поездку заранее.