Движение на трех ж/д переездах в Подмосковье будет ограничено 17−22 августа

С 23:00 18 августа до 6:00 19 августа и в те же часы 19—20 августа движение автомобилей через переезд на Букинском шоссе вблизи станции «Лобня» будет закрыто в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. В качестве объезда можно будет воспользоваться переездом в районе Краснополянского проезда.