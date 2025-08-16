Вместо обеда с Трампом Путин поехал возлагать цветы к могилам советских лётчиков

Также российский лидер отметил, что, в целом, с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, Россия и США могут дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине.