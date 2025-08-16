Вместо обеда с Трампом Путин поехал возлагать цветы к могилам советских лётчиков

Рабочий график делегаций США и РФ в ходе саммита в Анкоридже предполагал официальный обед после переговоров президентов двух стран. Однако он был отменен.
В опубликованном меню обеда, который ожидал делегации на военной базе, в качестве закуски предлагался зеленый салат с заправкой «шампанское винегрет», хлеб на закваске с лимонно-розмариновым маслом.
Среди основных блюд можно было выбрать филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус. На десерт — классическое крем-брюле с мороженым.
Вместо этого уже перед вылетом с Аляски российский президент Владимир Путин он возложил цветы к могилам советских летчиков, погибших в 1943 году при перегоне самолетов по маршруту Алсиб (Аляска—Сибирь).
Также в ходе визита на Аляску Владимир Путин встретился и побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Глава РФ вручил архиепископу подарок — икону с изображением святого Германа Аляскинского.
Путин отметил, что с патриархом Кириллом ранее он обсудил вопросы духовного значения: как на Аляске зарождалась Российская православная церковь и другие. Президент передал архиепископу Алексию теплые пожелания.
Встреча президентов России и США прошла 15 августа в Анкоридже. Переговоры в узком составе заняли около трех часов. Лидеры обсудили важные вопросы отношений между Россией и США. Затем беседа продолжилась в расширенном формате. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию.
Позже Путин оценил диалог с американским лидером Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. Российский лидер назвал его очень хорошим.
Также российский лидер отметил, что, в целом, с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, Россия и США могут дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине.
В свою очередь, Дональд Трамп сообщил, что стороны пришли к согласию по многим вопросам. Он уточнил, что осталось обсудить лишь несколько пунктов, среди которых есть один особенно важный. По словам президента США, шансы на достижение окончательного соглашения высоки, хотя работа еще не завершена.