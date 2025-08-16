Топ-5 главных новостей в Молдове 16 августа 2025: После жары в +35 градусов Молдову ждет передышка; центр Кишинева перекроют на все выходные — власти боятся протестов; впервые с 1992 года ситуация в Молдове близка

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 16 августа 2025:
1. Сколько терпеть изнуряющую жару: После желтых кодов и +35 градусов Молдову ждет небольшая передышка.
2. Улицы в центре Кишинева перекроют почти на все выходные: Площадь заблокируют наглухо.
3. Санду зовет детей в Молдову, на каникулы к бабушкам и дедушкам: «Президент явно переоценила свой вклад в сохранение мира, потому что более острой ситуации, близкой к раздору, не было с 1992 года» — эксперты.
4. В Молдове водитель, причастный к трагическому ДТП в Бурлаченах, заключен под предварительный арест на 30 дней: По версии следствия, он виновен в столкновении.
5. Где сейчас внук Ротару, который пытался за 2000 долларов перебраться из Украины в Молдову и был пойман пограничниками.
Читайте также:
В Молдове придумали новые награды перед выборами: Только вручать Орден Свободы, когда в стране есть политзаключенные, репрессии и запреты, — верх лицемерия.
Власти учредили новые ордена и изменили вид уже существующих (далее…).
Репрессивная машина в действии: Если бы меня десятилетней давности закинуть в настоящую Молдову, поразился бы — за православие у нас уже возбуждают уголовные дела!
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины с ребенком, которых в Кишиневе силой затолкали в автозак прямо с православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша (далее…).
Как можно было так проиграть: Разгром чемпиона Молдовы в Сан-Марино — оргеевский «Милсами» пропустил три мяча и вылетает из еврокубков.
«Милсами» проиграл скромному санмаринскому клубу со счетом 0:3 (далее…).