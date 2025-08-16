В России расширен список киберпреступлений

После ряда обращений Общественной палаты РФ в прокуратуру по жалобам граждан, пострадавших от кибермошенников, правоохранительные органы начали инициировать уголовные производства не только по фактам мошенничества, но и по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом сообщил в беседе с ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
Он отметил, что если год назад следователи возбуждали дела о хищении средств у жертв телефонного мошенничества исключительно по статье 159 Уголовного кодекса РФ, то после ряда обращений в прокуратуру по заявлениям граждан органы следствия МВД стали инициировать производства также по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса, а именно за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование данных.
Таким образом, по словам Машарова, правоприменительная практика противодействия телефонному мошенничеству обретает системность. Он считает, что это ключевое событие для формирования комплексной борьбы с преступными сообществами мошенников, поскольку при контакте с злоумышленниками граждане сообщают коды доступа к порталу госуслуг, после чего происходит захват контроля над учетной записью и оформление кредитов на имя жертвы.
По его мнению, преследование таких деяний правоохранителями повысит неотвратимость ответственности, что станет стимулом для сокращения числа ИТ-специалистов, вовлеченных в преступные схемы организованных групп.
