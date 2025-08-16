В России расширен список киберпреступлений

Он отметил, что если год назад следователи возбуждали дела о хищении средств у жертв телефонного мошенничества исключительно по статье 159 Уголовного кодекса РФ, то после ряда обращений в прокуратуру по заявлениям граждан органы следствия МВД стали инициировать производства также по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса, а именно за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование данных.