Ночью в Ростовской области сбили 14 украинских дронов, есть пострадавший

В ночь на 16 августа российские системы ПВО перехватили 14 украинских беспилотников в небе над Ростовской областью. Согласно данным Минобороны, четыре аппарата были уничтожены в период с 22:55 до полуночи, а еще десять — с 00:00 до 03:30. Всего за эту ночь на территории России сбили 29 дронов самолетного типа.
Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака затронула несколько районов региона. В Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе силы ПВО отразили налет. В результате попадания обломков БПЛА в хуторе Тельман повреждены кровля и стена жилого дома. Мужчина, проживающий в доме, получил травмы и с переломом был доставлен в больницу.
Также беспилотники осуществили налет на Миллеровский район, но там обошлось без жертв. Однако в Миллерово в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты окна.
Подпишись на нас в Telegram.