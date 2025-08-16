Ричмонд
Ночью в Ростовской области сбили 14 украинских дронов, есть пострадавший

Во время ночной атаки БПЛА на Ростовскую область пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 августа российские системы ПВО перехватили 14 украинских беспилотников в небе над Ростовской областью. Согласно данным Минобороны, четыре аппарата были уничтожены в период с 22:55 до полуночи, а еще десять — с 00:00 до 03:30. Всего за эту ночь на территории России сбили 29 дронов самолетного типа.

Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака затронула несколько районов региона. В Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе силы ПВО отразили налет. В результате попадания обломков БПЛА в хуторе Тельман повреждены кровля и стена жилого дома. Мужчина, проживающий в доме, получил травмы и с переломом был доставлен в больницу.

Также беспилотники осуществили налет на Миллеровский район, но там обошлось без жертв. Однако в Миллерово в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты окна.

