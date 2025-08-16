Самолет спецотряда «Россия» Ил-96 покинул город Анкоридж

Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.