Самолет спецотряда «Россия» Ил-96 покинул город Анкоридж

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского города Анкоридж, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт поднялся в воздух около 18:00 по местному времени (07:00 по московскому времени), он должен приземлиться в аэропорту Внуково в 15:26 по московскому времени, передает портал.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным порекомендовал главе Украины Владимиру Зеленскому заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта.

Дональд Трамп также сообщил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.

Президенты РФ и Соединенных Штатов выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».

