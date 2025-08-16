Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Тайшет и Тайшетский район

Рабочая поездка губернатора Игоря Кобзева проходит в Тайшете и Тайшетском районе. В составе делегации — заместитель председателя Законодательного Собрания региона Наталья Дикусарова и представители областного правительства. Об этом глава Приангарья сообщил в своих соцсетях.
«Посетим алюминиевый завод и анодную фабрику, познакомимся с железнодорожной инфраструктурой, осмотрим ремонтируемые участки дорог, проверим, как идет строительство школы на 1275 мест», — поделился планами Игорь Кобзев.
Губернатор и представители правительства уже успели увидеть, как работает стратегический транспортный узел, расположенный на пересечении Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Для осмотра территории использовался специальный самоходный железнодорожный вагон «Мотриса». С молодыми специалистами РЖД гости обсудили вопросы развития железнодорожной отрасли и возможные меры поддержки.
Кульминацией рабочей поездки станет участие в выставке, приуроченной к 100-летию Тайшетского района. Также будет организована встреча с местными жителями.