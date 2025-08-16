Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Тайшет и Тайшетский район

Рабочая поездка губернатора Игоря Кобзева проходит в Тайшете и Тайшетском районе. В составе делегации — заместитель председателя Законодательного Собрания региона Наталья Дикусарова и представители областного правительства. Об этом глава Приангарья сообщил в своих соцсетях.