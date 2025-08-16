В выходные возле Центрального рынка в Перми ограничат движение

До конца лета во все выходные дни в районе Колхозной площади будут менять инженерные сети. В связи с этим, как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, будет ограничено движение транспорта возле Центрального рынка — на перекрестке улиц Попова и Пушкина.