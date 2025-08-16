Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В выходные возле Центрального рынка в Перми ограничат движение

В районе Колхозной площади будут менять инженерные сети.

Источник: Минтранс Пермского края

До конца лета во все выходные дни в районе Колхозной площади будут менять инженерные сети. В связи с этим, как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, будет ограничено движение транспорта возле Центрального рынка — на перекрестке улиц Попова и Пушкина.

Двигаться по улице Попова автомобили смогут только по одной полосе в каждом направлении. Ограничения будут действовать каждую неделю с 22 часов пятницы до 5 утра понедельника вплоть до 1 сентября.

Поэтому Минтранс рекомендует водителям заранее продумывать маршрут и выбирать пути объезда.