Подачу электричества восстанавливают в Приморском и Хабаровском краях

По информации АО «ДРСК», филиал «Хабаровские электрические сети», причиной аварии стало отключение линии электропередачи напряжением 500 киловольт, соединяющей Бурейскую гидроэлектростанцию с потребителями. Автоматическая система реагирования сработала мгновенно, временно прекратив подачу электричества ряду пользователей в Приморском и Хабаровском краях.