Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подачу электричества восстанавливают в Приморском и Хабаровском краях

Отключения электроэнергии произошли в Приморском и Хабаровском краях, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации АО «ДРСК», филиал «Хабаровские электрические сети», причиной аварии стало отключение линии электропередачи напряжением 500 киловольт, соединяющей Бурейскую гидроэлектростанцию с потребителями. Автоматическая система реагирования сработала мгновенно, временно прекратив подачу электричества ряду пользователей в Приморском и Хабаровском краях.

Сейчас сотрудники служб занимаются восстановлением электроснабжения, прилагая максимальные усилия для быстрого устранения последствий инцидента.