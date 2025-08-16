Красноярский БК «Енисей» представил новый логотип перед стартом сезона

Баскетбольный клуб «Енисей» из Красноярска провел ребрендинг, представив обновленную эмблему.
На новом логотипе, выполненном в темно-синих тонах, изображены баскетбольный мяч и фигура льва.
Как сообщили представители клуба, выбор символа не случаен — лев призван олицетворять ключевые качества команды: силу, смелость и лидерские амбиции. По задумке авторов, хищник символизирует боевой дух коллектива, готовность преодолевать любые трудности и стремление к победам.
В пресс-службе «Енисея» выразили уверенность, что обновленный визуальный стиль вдохновит как игроков, так и болельщиков на новые спортивные достижения в предстоящем сезоне. Ребрендинг стал частью подготовки команды к новому этапу соревнований. Болельщики уже могут увидеть обновленную символику в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях.