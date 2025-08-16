Красноярский БК «Енисей» представил новый логотип перед стартом сезона

В пресс-службе «Енисея» выразили уверенность, что обновленный визуальный стиль вдохновит как игроков, так и болельщиков на новые спортивные достижения в предстоящем сезоне. Ребрендинг стал частью подготовки команды к новому этапу соревнований. Болельщики уже могут увидеть обновленную символику в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях.