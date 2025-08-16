Ричмонд
Стало известно, зачем исполнители теракта в «Крокусе» пытались бежать на Украину

Согласно материалам уголовного дела, четверо нападавших, устроивших теракт в «Крокус сити холле», намеревались скрыться в Афганистане через Украину и Турцию.

Согласно материалам уголовного дела, четверо нападавших, устроивших теракт в «Крокус сити холле», намеревались скрыться в Афганистане через Украину и Турцию. Эти данные содержатся в показаниях одного из задержанных, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Террорист признал, что за участие в атаке ему обещали вознаграждение в размере 1 миллиона рублей, однако денег он так и не получил. По его словам, оплата должна была поступить уже после совершения преступления.

Маршрут для побега предполагал транзит через Украину и Турцию с конечной целью достижения Афганистана, где базируется запрещенное в России подразделение «Вилаят Хорасан»* (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ранее сообщалось, что террористов «Крокуса» в Брянской области ждал сообщник для отправки в Киев.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.