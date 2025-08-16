Инвалид колясочник оскорбил темнокожего игрока и остановил матч-открытия АПЛ

Главный судья встречи Энтони Тейлор, следуя установленному протоколу, немедленно остановил матч и уведомил о происшествии капитанов команд и тренерский штаб. После краткого обсуждения стороны пришли к выводу, что ситуация находится под контролем, и игра возобновилась.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выразил возмущение произошедшим, отметив, что клуб категорически осуждает подобные действия. Он подчеркнул, что расизму нет места в футболе, особенно на «Энфилде», и призвал продолжать борьбу с подобными явлениями.
«Такое немного омрачает, ведь сегодня наши болельщики были потрясающими, особенно во время акции в память о Жоте», — сказал специалист.
Английская Премьер-лига официально заявила о начале расследования данного происшествия, пообещав оказать полную поддержку пострадавшему игроку и всем участникам матча. В заявлении лиги говорилось о недопустимости расизма как в футболе, так и в обществе в целом.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Семеньо стал автором дубля.
