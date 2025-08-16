Инвалид колясочник оскорбил темнокожего игрока и остановил матч-открытия АПЛ

Ранее Life.ru сообщал о том, что нападающего сборной России и клуба ПАОК Фёдора Чалова ограбили на греческом пляже. Злоумышленники проникли в арендованный Чаловым автомобиль и похитили сумку, в которой находились важные документы и 200 евро наличными. После того как футболист заметил пропажу, он незамедлительно обратился в полицию.