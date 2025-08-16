Народная артистка Лужина призвала простить сбежавших из России артистов

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призвала простить артистов, покинувшим Россию после начала специальной военной операции на территории Украины.
«Бог велел прощать. Пусть живут, как хотят», — заявила Лужина.
Она также выразила несогласие с вырезанием сцен из фильмов с уехавшими актёрами и полным запретом на их показ, отметив цикличность истории.
По словам народной артистки, это очень напоминает цензуру, которую она наблюдала в молодости. Так, первый фильм Лужиной «Незваные гости», который был снят в 1959 году режиссёром Игорем Ельцовым, был запрещён для показа в СССР только по той причине, что режиссер эмигрировал в США.
Лариса Анатольевна Лужина — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Пережила блокаду Ленинграда, имеет такие награды, как Орден Дружбы, медаль «За трудовое отличие», и другие. Среди наиболее известных её работ — роли в психологической мелодраме «Главный свидетель», героико-приключенческом фильме «Золото», спортивной драме «Гонщики», мелодраме «Настенька», киноповести «Небо со мной», биографическом фильме «Четвёртая высота».
Читайте материал: «Не могу попасть в свою квартиру»: Лужина столкнулась с проблемой из-за недвижимости в Болгарии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.