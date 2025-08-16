Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто кого испугался: Дмитриев рассказал о встрече с семейством медведей на Аляске

Дмитриев рассказал о встрече с медвежонком на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал журналистам подробности встречи с медвежонком на Аляске. Член российской делегации признался, что не испугался местного обитателя и пояснил, почему.

«Это он нас испугался… но рядом была мама», — отметил Дмитриев.

Российскую делегацию, прибывшую на Аляску на переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, внезапно встретил медведь. Его увидел лично глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он разместил в сети видео, на котором виден стоящий на берегу водоёма медведь. Заметив людей, медведь отходит в сторону по берегу, а потом скрывается за деревьями. Глава РФПИ предположил, что это хороший знак.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше