Кто кого испугался: Дмитриев рассказал о встрече с семейством медведей на Аляске

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал журналистам подробности встречи с медвежонком на Аляске. Член российской делегации признался, что не испугался местного обитателя и пояснил, почему.
«Это он нас испугался… но рядом была мама», — отметил Дмитриев.
Российскую делегацию, прибывшую на Аляску на переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, внезапно встретил медведь. Его увидел лично глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Он разместил в сети видео, на котором виден стоящий на берегу водоёма медведь. Заметив людей, медведь отходит в сторону по берегу, а потом скрывается за деревьями. Глава РФПИ предположил, что это хороший знак.