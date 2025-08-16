Ричмонд
Спецборт Ил-96 покинул место проведения саммита РФ и США на Аляске

Самолёт специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из Анкориджа в сторону аэропорта Внуково.

Источник: Аргументы и факты

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из города Анкориджа на Аляске, где прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома лидера Дональда Трампа, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Согласно информации на этом ресурсе, спецборт покинул воздушную гавань в США примерно в 06:50 мск. Он направился в сторону российского аэропорта Внуково.

Напомним, ранее сообщалось о том, что самолёт с Владимиром Путиным вылетел с Аляски. Рабочий визит российского лидера в США продолжался приблизительно 5 часов. Помимо переговоров с Трампом, президент провёл совместную с ним пресс-конференцию.

Кроме того, Путин на Аляске почтил память советских лётчиков, захороненных на военном кладбище Форт-Ричардсон, и встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием, которому подарил икону.

