Спецборт Ил-96 покинул место проведения саммита РФ и США на Аляске

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из города Анкориджа на Аляске, где прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома лидера Дональда Трампа, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Согласно информации на этом ресурсе, спецборт покинул воздушную гавань в США примерно в 06:50 мск. Он направился в сторону российского аэропорта Внуково.
Напомним, ранее сообщалось о том, что самолёт с Владимиром Путиным вылетел с Аляски. Рабочий визит российского лидера в США продолжался приблизительно 5 часов. Помимо переговоров с Трампом, президент провёл совместную с ним пресс-конференцию.
Кроме того, Путин на Аляске почтил память советских лётчиков, захороненных на военном кладбище Форт-Ричардсон, и встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием, которому подарил икону.