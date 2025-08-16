Спортсменам сборных Казахстана обновили выплаты

В Казахстане запретили финансировать иностранных легионеров из госбюджета.
Размеры выплат рассчитаны на основе средних значений в регионах — в диапазоне от 5 до 250 месячных расчётных показателей (МРП, в 2025 году — 3 932 тенге, то есть от$ 36 до $1817).
Данная мера позволит автоматически корректировать объём финансирования с учётом инфляции, без необходимости ежегодного пересмотра сумм. Напомним, ранее размеры выплат различались в каждом регионе.
Ежемесячное денежное содержание спортсменам и тренерам будут платить власти в регионах.
Выплаты будут назначать «за высокие результаты, показанные на международных и республиканских соревнованиях до момента следующего соревнования при условии продолжения их спортивной карьеры», отмечается в документе.
Приказ министра туризма и спорта обеспечивает исполнение закона «О физической культуре и спорте».