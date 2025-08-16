Ричмонд
В Башкирии зафиксирован рост смертности в ДТП

В Башкирии больше всего погибших в ДТП среди регионов ПФО.

Источник: Комсомольская правда

Согласно последним данным МВД России, опубликованным на портале ЕМИСС, за семь месяцев 2025 года в Башкирии в ДТП погибло 220 человек. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия показывает наихудший показатель по количеству погибших в ДТП. В соседнем Татарстане за тот же период зарегистрировано 163 смертельных случая, в Нижегородской области — 162.

По всей России с января по июль 2025 года в результате дорожных аварий погибли 7 239 человек.

