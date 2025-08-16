В Уфе появились туалеты для собак

В трех микрорайона Уфы, «Яркий», «Сосны» и «Республика», для хозяев собак установили специальные устройства, чтобы прогулка с питомцами проходила экологично и комфортно. В частности, девять дог-боксов и шесть дог-постов предназначены для биологических отходов, а также оснащены гигиеническими пакетами для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак.
«Благодаря проекту теперь выгул собак стал более комфортным и экологичным: обеспечены условия для уборки за питомцами, а территория стала чище и более дружелюбной для всех жителей. Выражаем огромную благодарность всем участникам и партнерам за вклад в развитие проекта и поздравляем с успешной его реализацией», — отметила руководитель организации поддержки общественных инициатив РБ Айсылу Гизатуллина.