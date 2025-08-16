«Он сильный и чертовски жёсткий»: Что сказал Трамп сразу после беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал оценку переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшимся на Аляске. В интервью Fox News американский президент назвал главу России «сильным и чертовски жёстким» человеком, но подчеркнул, что атмосфера встречи была тёплой.
«Он сильный парень. Он чертовски жесткий и всё такое. Но это была тёплая встреча двух важных стран», — сказал американский лидер.
Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон и продолжались 2 часа 45 минут. Встреча проходила в узком составе по формату «три на три». Со стороны России присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
В свою очередь, Путин подчеркнул, что переговоры с Трампом были продуктивными. Он заявил, что существует реальная возможность мирно завершить конфликт на Украине. Российский президент отметил, что между ним и Трампом установились деловые и доверительные отношения.