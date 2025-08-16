В РПЦ объяснили, куда путь ведет душу в первые сорок дней

Нейропсихологи Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит детально изучили более 70 случаев клинической смерти, в ходе которой пациенты утверждали, что их душа якобы временно покинула тело и продолжала жизнь без него. В результате исследования ученые пришли к заключению о том, что загробная жизнь на самом деле может существовать.