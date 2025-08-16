В Омске был нарушен полетный график несколько авиалайнеров

Сегодня, 16 августа, на официальной странице Омского аэропорта в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о задержки на прилет и вылет шести рейсов. Причиной названы туман и низкая видимость.
«Уважаемые пассажиры! В связи с неблагоприятными погодными условиями Омска (туман, низкая видимость 300 метров) задерживаются на прилет и вылет следующие рейсы: Москва (Шереметьево) dp6522 авиакомпания “Победа”, Москва (Домодедово) u6388 авиакомпания “Уральские авиалинии”, Москва (Шереметьево) su1637 авиакомпания “Аэрофлот”, Москва (Шереметьево) su1639 авиакомпания “Аэрофлот”, Санкт-Петербург (Пулково) fv6472 авиакомпания “Россия” и Сочи (Адлер) fv6148 авиакомпания “Россия”, — говорится в сообщении омской воздушной гавани.
Пассажирам предложили внимательно следить за статусом своего рейса на онлайн-табло Омского аэропорта и на табло в аэропорту, а также рекомендовали обращаться за справкой в информационный сервис компании.