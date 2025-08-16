После теракта в «Крокусе» боевики собирались бежать в Афганистан

Четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» после совершения нападения планировали отправиться в Афганистан транзитом через Украину и Турцию, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Так, в показаниях Мухаммадсобира Файзова* указано, что ему за совершение теракта обещали 1 млн рублей, но он не получил никаких денег. Преступники должны были получить средства после атаки, после чего они собирались скрыться через Украину в Турцию, а оттуда — в Афганистан, где находится группировка «Вилаят Хорасан»** (входит в структуру «Исламского государства»***).
Ранее сообщалось, что один из участников нападения Саидакрами Рачабализода* проходил подготовку к террористической деятельности в Афганистане.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». В результате атаки погибли 149 человек, один пропал без вести, еще 609 получили различные травмы. На скамье подсудимых находятся 19 человек.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство».
*** Запрещенная в РФ террористическая организация.