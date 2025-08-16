После теракта в «Крокусе» боевики собирались бежать в Афганистан

Так, в показаниях Мухаммадсобира Файзова* указано, что ему за совершение теракта обещали 1 млн рублей, но он не получил никаких денег. Преступники должны были получить средства после атаки, после чего они собирались скрыться через Украину в Турцию, а оттуда — в Афганистан, где находится группировка «Вилаят Хорасан»** (входит в структуру «Исламского государства»***).