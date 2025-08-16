ЦТАК: Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за концерт в Пхеньяне

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным побывал на концерте российских артистов в Пхеньяне и поблагодарил их за выступление. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Агентство отмечает, что перед зрителями выступили Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда», Ансамбль песни и пляски ВДВ, певец Shaman.
«Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который добавил радости ко Дню освобождения нашего государства и внес собственный особый вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы», — добавило агентство.
Накануне глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным попросил передать привет президенту России Владимиру Путину, а также пожелал российским депутатам успехов.
Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, прибыл в КНДР в составе делегации РФ по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.