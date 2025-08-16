Саботаж неизбежен: На Западе раскрыли планы Киева после встречи Путина и Трампа

Политический аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Украина и страны Евросоюза предпримут попытки сорвать реализацию договорённостей, достигнутых Россией и США по итогам саммита на Аляске. Своё мнение эксперт изложил в социальной сети Х.
По его оценке, украинские власти и руководство ЕС могут попытаться заблокировать любые мирные инициативы, которые выработали российская и американская стороны в ходе переговоров. Аналитик охарактеризовал такие действия как преднамеренный саботаж.
«Москвой и Вашингтоном будет создана основа для мира. Брюссель и Киев будут её саботировать», — подчеркнул Кошкович.
Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.
Американский лидер анонсировал подготовку к трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским. В окружении главы Белого дома подчеркнули, что следующий раунд переговоров по Украине может привести к мирному урегулированию конфликта.